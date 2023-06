Manchester City-Inter 1-0 LIVE | traversa di Dimarco

(Di sabato 10 giugno 2023) Allo stadio Ataturk, il match valido per la finale di Champions League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ataturk,si affrontano nel match valido per la finale della Champions League 2022/2023.

ISTANBUL (TURCHIA) - Una sorta di 'maledizione' sembra aver colpito Kevin De Bryune , centrocampista belga delche si è fermato per un problema muscolare nel primo tempo della sfida di Istanbul contro l'Inter , costretto così a lasciare il campo (sostituito in quest'occasione da Foden) come gli ...I ngaggiato dall'emittente TNT Sports per commentare la finale di Champions League , che si svolge a Istanbul tra i nerazzurri e il, Adriano è scomparso qualche ora prima di partire, ...Arriva in anticipo Akanji Primo tempo La squadra di Inzaghi tiene bene il campo e concede poche occasioni al. Due le occasioni per la squadra di Guardiola. Un tiro a giro alto di ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Occasione c ...MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 71' - Dimarco si divora il pareggio: prima prende la traversa di testa poi è pronto sul tap-in di testa ma la palla ...