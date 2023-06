Manchester City-Inter 1-0 decisa dal gol di Haaland La finale di Champions League è in quota Guardiola

Ecco i pensieri di Erling Haaland a poche ore da- Inter. PRONTO PER LA FINALE ...Il, da par suo, ha Haaland: come limitarlo 'Non conosco quel signore, conosco soltanto Onana, Acerbi, Bastoni e altri bravi ragazzi'. Non conosce neppure Pep Guardiola 'Scherzavo prima, Pep è ...Un conto alla rovescia iniziato alle prime ore del giorno. Le ultime sulle squadre e la marcia di avvicinamento dei tifosi alla finale di stasera trae Inter

Inter-Manchester City, Inzaghi rivela: "Abbiamo preparato qualcosa", la mossa decisiva Liberoquotidiano.it

Roma, 10 giu. (askanews) - "Sappiamo che il Manchester City è ora la squadra più forte al mondo, lo ha dimostrato anche nelle pochissime sconfitte, ma noi siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui, ...La Champions League è giunta all'atto finale. Inter e Manchester City si sfidano a Istanbul per la conquista del trofeo. Alcuni protagonisti sono grandi appassionati di motori e le loro collezioni son ...