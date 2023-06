Manchester City-Inter 0-0 LIVE | Onana salva su Haaland

Commenta per primo Nonostante le indiscrezioni della vigilia, Kyle Walker non partirà dal primo minuto : all'esterno inglese è stato preferito l'olandese Nathan Aké. Pep Guardiola , tecnico dei ...Commenta per primo Entusiasmo a mille all'Ataturk di Istanbul, dovee Inter si stanno giocando la finale di Champions League. Tanti tifosi turchi presenti allo stadio, molti di loro hanno svelato di tifare per i nerazzurri grazie alla presenza di Hakan ...Luciano Spalletti , a margine della partecipazione a The Coach Experience a Rimini , ha spaziato su vari temi. Dal suo pensiero sulla finale di Champions League trae Inter fino ad arrivare al pensiero su cosa farà in futuro, questi solo alcuni degli argomenti trattati dal tecnico toscano. Uno in particolare ha portato il divertimento dei ...

Manchester City-Inter 0-0 | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

MANCHESTER CITY-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 32' - De Bruyne prova a rientrare. 30' - Problemi per De Bruyne, che rimane a terra. Foden si sta scaldando. 29' - ...Manchester City-Inter, vincitore: chi ha vinto la finale della Champions League in programma oggi, sabato 10 giugno 2023, alle ore 21 ...