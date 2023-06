Manchester City come l’Inter | ottava squadra a centrare il triplete | è il secondo per Guardiola

(Di sabato 10 giugno 2023) Grazie alla vittoria della Champions League, ilha completato una stagione da sogno. Si tratta del terzo titolo per ladi Pep, che aveva già vinto la Premier League e la FA Cup, centrando uno storico. Ildiventa così l’della storia a ottenere il. Curiosamente, uno dei club a far parte di questa cerchia è proprio(2010), sconfitto nella finale dell’Ataturk Stadium. Le altre squadre sono invece Celtic (1967), Ajax (1972), Psv Eindhoven (1988),United (1999), Barcellona (2009 e 2015) e Bayern Monaco (2013 e 2020). L’unico allenatore in grado di riuscirci due volte è Pep, che festeggiò già ...

Ilha vinto la finale di contro l' Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1 - 0 grazie ad un gol di Rodri nel secondo tempo. Tanta amarezza per i nerazzurri, che hanno sfiorato il ...Si infrange all'ultimo atto il s ogno Champions League dell'Inter che cade a Istanbul contro un. La gara è decisa dalla zampata chirurgica di Rodri a venti minuti dalla fine. I nerazzurri tengono per larghi tratti testa all'undici di Pep Guardiola, ma non riescono a trovare il ...Continua2023 Bayern Monaco 2020 e 2013 Barcellona 2015 e 2009 Inter 2010United 1999 Psv Eindhoven 1988 Ajax 1972 Celtic 1967 10 giugno 2023

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Si infrange in finale il sogno dell'Inter: il Manchester City si laurea per la prima volta campione d'Europa superando per 1-0 i nerazzurri nella finalissima di Istanbul. Tanti rimpianti per la ...Guardiola batte l'Inter di Inzaghi e vince il trofeo. Gli azzurrini ad un passo dalla vittoria finale. Bari e Cagliari si giocano la massima serie. La Swiatek trionfa a Parigi ...