Manchester City campione d' Europa L' Inter si arrende a Rodri

Leggi su agi

(Di sabato 10 giugno 2023) AGI - A Istanbul l'di Simone Inzaghi e ildi Pep Guardiola si contendono lo scettro di regina d'nella finalissima di Istanbul. Finita.d'. L'sconfitta da un gol die dai troppi errori sotto porta All'89' clamorosa occasione per Lukaku per pareggiare. L'attaccante belga tira di testa a un metro da Ederson, colpendo il portiere delsulla gamba. Si resta sull'1-0 per gli inglesi. Lukaku ammonito all'83' per un fallo da dietro su Gundogan. È il secondo ammonito dopo Barella. Con una magia al 77' l'attaccante inglese delFoden si smarca e si proietta in area dell'. Tira forte ...