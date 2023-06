Man City-Inter | rivivi l'avvicinamento alla finale | atmosfera da sogno a Istanbul

12:15 - La finale di Champions League Manchester- Inter sarà diretta dall'arbitro polacco Szymon Marciniak , assistenti i connazionali Sokolnicki e Listkiewicz con quarto uomo il romeno Kovacs .Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Manchester- Inter (calcio d'inizio ore 21).(3 - 2 - 4 - 1) : Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Inter (3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, ...Ilha giocato solo due finali in grandi competizioni europee: ittoria contro i polacchi del Górnik Zabrze per 2 - 1 nella Coppa delle Coppe del 1970 e sconfitta in Champions League nel 2021 ...

È la notte dei sogni dell'Inter. A Istanbul si gioca la finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City di Guardiola. I pronostici sono a favore degli inglesi, ma ...Sale l'attesa. Circa un'ora al fischio d'inizio di Manchester City-Inter, finale di Champions League 2022/23. Guardiola e Inzaghi hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Di seguito ...