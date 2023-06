Maledizione Lukaku | vi ricordate? Inter-City | il più assurdo dei gol mangiati | Guarda

(Di sabato 10 giugno 2023) "l'ha rifatto di nuovo". Minuto 71' di Manchester, finalissima di Champions League 2023: sullo spiovente un po' casuale di Dumfries, Dimarco è bravissimo nel cogliere di sorpresa la linea difensiva di Guardiola e di testa scavalca Ederson. La palla finisce sulla traversa e torna in campo, l'esterno sinistro della Nazionale (forse il miglior nerazzurro in campo) colpisce a botta sicura ma è Romelu, suo compagno, a ribattere sventando involontariamente, di fatto, l'occasione più ghiotta per pareggiare il match sbloccato un paio di minuti prima da Rodri. Sui social i tifosi nerazzurri, e non solo, si scatenano. Ironie, sfottò, corsi e ricorsi. Alla mente di tutti gli appassionati ricorre una scena analoga, datata 2020: finalissima di Europa League contro il Siviglia (un po' meno prestigiosa), con ...

Là davanti c'è l'imbarazzo della scelta tra Dzeko, Lautaro e(tutti e 3 in grande forma), a ... Diego Milito in gol (foto Lapresse) Inter - Manchester City: Guardiola contro la '' ...I Mondiali in Qatar sembrano essere una vera e propriaper i big del calcio. Nelle ultime ore la Francia ha dovuto rinunciare al Pallone d'Oro, ...la scelta del Belgio riguardo Romelu...La certezza La coppia d'attacco che si riforma a distanza di una stagione: Romelue Lautaro ... Sembra invece non conoscere la fine la '' degli infortuni dei centrali difensivi in ...

Manchester City-Inter, "maledizione Lukaku": i 2 incredibili gol mancati Liberoquotidiano.it

"E per la gente che...ama soltanto te...Per tutti quei chilometri che ho fatto per te...Internazionale devi vincere". Canta così uno dei cori di più recente conio intonato dai tifosi nerazzurri. Di ch ...L'ivoriano si lasciò malissimo con Pep, tanto che l'agente rivelò di un incantesimo commissionato agli sciamani affinché il tecnico non vincesse più la Champions. Per sfortuna dell'Inter sembra che il ...