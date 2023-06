Maicon | «Vince l’Inter! Ecco chi farà il gol decisivo»

(Di sabato 10 giugno 2023)è un doppio ex di Manchester City-Inter, anche se è chiaro che il suo principale passato è con la maglia nerazzurra. Presente a Istanbul per la finalissima di stasera, su Sport Mediaset lancia un giocatore in particolare. IL PRONOSTICO – Douglasha giocato anche nel Manchester City, ma il suo tifo pende solo da una parte: «Diciamo 1-0 Inter dai, vediamo. Ci aspettiamo che sia una grandissima partita. Chigol? Dico Lautaro Martinez, perché sta facendo benissimo. In campionato ha fatto dei gol bellissimi, ha portato l’Inter in finale con le due semifinali nel derby che sappiamo quanto è importante a Milano». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Chi gioca è pronto a dare un braccio per lui,l'ha detto e Lucio era pronto a morire, ... magari anche i Friedkin, perché come fece a Madrid, Josèe sparisce, e lo decide prima ancora di ...Commenta per primo È un vecchio mantra di Beppe Marotta: 'Non semprechi più spende'. Trasferita in ambito Champions, l'affermazione potrebbe trasformarsi in 'Non ...per circa 6 milioni, ...Finì come tutti ricordano: 3 - 1 a San Siro (Sneijder,e Milito ribaltarono il vantaggio di ... pensando o sognando che questo sia l'anno di una Underdog chela Champions League . In fondo ...

Le ex leggende nerazzurre hanno parlato in vista dell'atto finale della Champions con grande fiducia nei ragazzi di Inzaghi ...Direttamente da Istanbul, l’ex terzino dell’Inter Maicon a Sky Sport si è soffermato sulla finale di Champions League ...