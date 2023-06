Macerata Disagi sulle strade dopo le piogge di questo pomeriggio

... in particolare nel Maceratese: a, con alcune strade invase dall'acqua ma anche a Mogliano ... ma anche ingrossamenti e fuoriuscite di acqua da fossi con conseguentiper le persone e la ...Nel comune di Tolentino si sono verificatinei sottopassi ferroviari , in via XXX Giugno, ... infatti, un potente temporale si era scatenato sullo stesso territorio , fra i Comuni di, ...... dove si sono rilevati i primi grossi. Scuole chiuse quest'oggi e Villa Potenza e Sforzacosta nella provincia diGravi danni ad Amandola , in provincia di Fermo, come segnala il ...

Bomba d'acqua a Macerata, allagamenti ed evacuati. Scuole chiuse ... il Resto del Carlino

Bomba d’acqua, i residenti hanno ripulito le grate di scolo: "Serve più cura, è l’unico spazio del quartiere" Pista di pattinaggio in via Spalato trasformata in un pantano dopo la bomba d’acqua del pr ...La rabbia di Lauro Orazi: "La via sopra si trasforma in cascata, non possiamo vivere nell’angoscia. Dai detriti alla ghiaia, ci arriva di tutto: servono opere urgenti, ma le istituzioni sono indiffere ...