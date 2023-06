L’Unpli Salerno ha un nuovo presidente | è Elena Tommasino della pro loco di Laurino

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sezione provinciale didel– Unione Nazionale Prod’Italia ha rinnovato i suoi vertici nel corso dell’assemblea che si è svolta venerdì 9 giugno 2023 nella sala riunioni del Centro Sociale di, resa necessaria per approvare il bilancio, perfezionare alcuni adempimenti ma soprattutto per indicare il successore deldimissionario Marcello Nardiello.All’unanimità è stata elettadeldiProdi. Un segnale di grande compattezza e unità d’intenti del movimento, considerato anche che laera candidata unica. Nella ...

