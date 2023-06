Lukaku sbaglia | San Siro si dispera così

La clamorosa occasione fallita nel finale e la reazione dei tifosi dell'Inter, che si disperano per la chance svanita di raggiungere il Manchester ...Al mondiale Maera già stato protagonista in negativo anche una decina di minuti prima: il belga aveva "stoppato" anche Dimarco, entrando in modo negativo nell'occasione dell'esterno (...Gosens 6,5: Entra con il piglio giusto e con una torre perfetta serva aun assist solo da spingere in porta, ma il belga spreca il suo lavoro). Dumfries 6,5:pochissimo anche dal punto ...

Inter, che rabbia: Champions al City, Lukaku sbaglia tutto Liberoquotidiano.it

E’ un mondo difficile, una vita intensa, felicità a momenti. Poi guarda cosa ti capita. Vince il Manchester City, « la squadra più forte del mondo», come ha detto Inzaghi, la squadra delle figurine, f ...Al Manchester City dei miliardari basta un solo, misero gol per avere la meglio su un’Inter gagliarda, che cede solo nella ripresa e solo perché i suoi attaccanti hanno sbagliato due occasioni clamoro ...