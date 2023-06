Lukaku e un altro errore incredibile | Inter sconfitta in finale

(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – L’perde ladi Champions League contro il Manchester City, che vince per 1-0 a Istanbul, e Romelu– purtroppo per lui – rischia di diventare l’uomo copertina per i nerazzurri nella amara serata. Il belga, subentrato nella ripresa al posto di Edin Dzeko, chissà quanto ripenserà alla clamorosa occasione sprecata all’89’. Sulla torre di Gosens, il centravanti ha a disposizione un comodo pallone da spingere in rete di testa: l’attaccante, con la porta spalancata, da 2 passi riesce nell’impresa di centrare i piedi del portiere Ederson. L’si aggiunge alla sfortuna: al 70?si ritrova a far muro al tap-in di Dimarco, che cerca di ribadire in rete dopo aver colpito la traversa e invece centra il compagno di squadra. L’perde un’altra ...

Poteva succedere di tutto, poteva segnaree andavamo ai supplementari, potevamo raddoppiare ... centrocampista portoghese del Manchester City, è stato ungrande protagonista: 'Siamo molto ...Tra l'l'Europeo gli azzurri di Roberto Mancini due anni fa lo vinsero a Wembley, battendo gli ...occasione per vincere un titolo europeo e ci mette l'anima prima della staffetta con Romelu,...Fenomenale anche su, ma anche con un ringraziamento speciale al belga, che non la angola ...5 : In mezzo al campo è quello che soffre di più, ti aspetti che esca da un momento all', ma la ...

Nella finale di Champions, l'allenatore che in molti, e per molto tempo, avevano snobbato è riuscito a mandare in tilt, per 60 minuti, un Einstein del calcio come Guardiola. «In questa partita abbiamo ...