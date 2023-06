(Di sabato 10 giugno 2023) Il belga fallisce un'occasione colossale, un film già visto nel 2020 L’perde ladi Champions League contro il Manchester City, che vince per 1-0 a Istanbul, e Romelu– purtroppo per lui – rischia di diventare l’uomo copertina per i nerazzurri nella amara serata. Il belga, subentrato nella ripresa al posto di Edin Dzeko, chissà quanto ripenserà alla clamorosa occasione sprecata all’89’. Sulla torre di Gosens, il centravanti ha a disposizione un comodo pallone da spingere in rete di testa: l’attaccante, con la porta spalancata, da 2 passi riesce nell’impresa di centrare i piedi del portiere Ederson. L’si aggiunge alla sfortuna: al 70?si ritrova a far muro al tap-in di Dimarco, che cerca di ribadire in rete dopo aver colpito la traversa e invece centra il compagno di ...

Fenomenale anche su, ma anche con un ringraziamento speciale al belga, che non la angola ...5 : In mezzo al campo è quello che soffre di più, ti aspetti che esca da un momento all', ma la ...Al mondiale Maera già stato protagonista in negativo anche una decina di minuti prima: il ... anche se in quell'occasione il belga era in una condizione fisica tutt'che ottimale. ...L'errore si aggiunge alla sfortuna: al 70'si ritrova a far muro al tap - in di Dimarco, che cerca di ribadire in rete dopo aver colpito la traversa e invece centra il compagno di squadra. L'...

Lukaku e un altro errore incredibile, Inter sconfitta in finale Adnkronos

"Vince il City che nulla, mai, lascia al caso. Ma stavolta si fa bastare un 1-0 che non varrà a questa finale una sua pagina Wikipedia. Resterà una partita vinta e basta" ...Al Manchester City dei miliardari basta un solo, misero gol per avere la meglio su un’Inter gagliarda, che cede solo nella ripresa e solo perché i suoi attaccanti hanno sbagliato due occasioni clamoro ...