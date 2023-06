Luigi De Laurentiis | «Se vendessimo il Napoli avremmo da investire solo sul Bari | ma è un film che non esiste»

(Di sabato 10 giugno 2023)Deha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro il Cagliari, che deciderà se ilarriverà in Serie A oppure no. Non sono mancati i parallelismi tra la stagione della squadra pugliese, il bilancio di questi anni da proprietario (o produttore) e del futuro con il. Sulla stagione del: «Abbiamo fatto undi successo tipo ‘Natale a’. Il regista è il nostro allenatore, lo sceneggiatore è il ds Ciro Polito, io sono il produttore di questa stagione, ho cementificato questo gruppo. Ilè notevole. De Sica e Boldi sono Cheddira e Di Cesare, il bomber e il capitano. Se dovessimo vendere il, il nostro gruppo avrebbe da...

