L’Opa del M5S sui progressisti sta fallendo

Leggi su tpi

(Di sabato 10 giugno 2023) L’exploit delle politiche è lontano e oggi il M5S di Conte è costretto a subire una crisi strutturale che ha rivelato per l’ennesima volta il dato dell’inconsistenza dei pentastellati sul piano locale. La Caporetto delle ultime amministrative è allarmante e c’è chi ancora si nasconde dietro all’assunto che il Movimento sui territori è debole, come fosse una giustificazione. Alcuni numeri: ad Ancona i Cinque Stelle passano dal 17,1% del 2017 al 3,5 di quest’anno; a Brescia dal 18,2% al 1,4%; a Latina dal 28% al 3%; e via così, con vertiginosi crolli. A febbraio, alle regionali del Lazio, il M5S ha raccolto l’8,5%, quando cinque anni fa era al 22%. Nel 2016 il M5S amministrava città come Torino, Roma, Livorno, oltre a 60/70 Comuni in tutta Italia. Era egemone al Sud in regioni come Puglia, Campania e Sicilia. Possiamo quindi sfatare la comoda fake dello «storicamente non radicato», ...