Londra | il caldo record fa svenire le guardie reali durante i preparativi della parata per Carlo III – I video

Leggi su open.online

(Di sabato 10 giugno 2023) Diversesono svenute a causa dalper laTrooping the colour, l’evento in cui si celebra convenzionalmente il compleanno del re. Lasi svolgerà la prossima settimana, anche se il compleanno di Reè il 14 novembre. I militari indossavano i tradizionali bearskin neri in pelliccia d’orso e le uniformi rosse in lana. Secondo quanto riferito dalla Bbc almeno tre militari sono svenuti e altri avrebbero accusato diversi malorila Colonel’s Review, in cui son stati coinvolti più di 1.400 soldatiHousehold Division eKing’s Troop Royal Horse Artillery e centinaia di cavalli. A passare in rassegna le truppe ...