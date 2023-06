LIVE – Swiatek-Muchova 6-2 5-7 0-0 | finale Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 10 giugno 2023) Ile latestuale dell’incontro tra Igae Karolina, valevole comedel. La polacca detiene i favori del pronostico ed è a caccia del quarto titolo Slam in carriera, il quale peraltro sarebbe il terzo parigino. Dopo il trionfo francese nel corso della stagione scorsa, a discapito di Coco Gauff, la numero uno al mondo è pronta all’ennesimo grande match da robot sul rosso. La ceca, invece, è alla primaa questollo e vuole continuare a sognare a occhi aperti sul suggestivo palcoscenico del; la creatività dinon è da sottovalutare, così come l’ormai proverbiale fame di vittorie di ...

... suo il primo parziale per 6 - 2 15.53 -tiene il servizio e sale 5 - 2, si assicura la possibilità di servire per il primo set 15.49 -arriva a palla del doppio break, ma Muchova ...SEGUI ILDI- MUCHOVA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Muchova scenderanno in campo oggi (sabato 10 giugno ) . Le due giocatrici sono pianificate come secondo e ...... siache Muchova si sono assicurate 1.300 punti per la classifica e 1.150.000 euro. La giocatrice che sabato alzerà il trofeo si porterà a casa 2.000 punti 2.300.000 euro.SCORE ...

Nella finale del Roland Garros saranno Swiatek e Muchova a contendersi il titolo: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...La diretta scritta dell'ultimo atto del torneo femminile: la numero uno del mondo cerca il tris parigino contro la sorpresa made in Cechia ...