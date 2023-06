LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la Sprint Race | Bagnaia dalla pole ma occhio al meteo…

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Al momento il meteo al Mugello parla di sole e temperature elevate (26° per l’atmosfera e 40° sull’asfalto) ma si stanno facendo largo diversi nuvoloni… vedremo se la situazione peggiorerà! 14.25 Siamo giunti al sesto appuntamento stagionale e arriviamo sulla pista toscana con una classifica quanto mai equilibrata e variabili notevoli. Si inizia a fare davvero sul serio ora! 14.20 Buongiorno e benvenuti al Mugello! Tra 40 minuti esatti prenderà il via l’attesissimadel GP d’Come seguire ladel GP d’– La cronaca delle P1 – La cronaca delle P2 Buongiorno e bentrovati alladella...

Latorna in pista e lo fa con la Sprint Race del GP d'Italia , sesto appuntamento della gara veloce del sabato del Mondiale 2023. La Sprint Race del Gran Premio d'Italia si corre sul Circuito del ...... da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky SportLa gara Sprint è in programma alle 15, da seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW, oltre che in ...Al Mugello , invece, corre la, che dopo le qualifiche tornerà in pista per la Sprint delle 14.55su Sky Sporte anche in streaming su skysport.it e la nostra pagina You Tube ...

LIVE MotoGP Mugello, pole di Bagnaia con la Ducati! Alle 15 la Sprint La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la Sprint Race del GP d'Italia - La cronaca delle P1 - La cronaca delle P2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del GP d'I ...Il racconto in diretta della Sprint Race del GP d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si corre sul circuito del Mugello.