LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | inizia la Sprint Race | per ora il tempo regge

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Ci siamo! 15.01 Il cielo resta plumbeo, vedremo serà per i prossimi 20 minuti… 15.00 Giro di ricognizione! 14.59 Attenzione a Brad Binder con la KTM. E’ vero che parte 11°, ma ci ha abituato a delle rimonte colossali, soprattutto nella. 14.58 Ricordiamo che laassegna 12 punti al primo, 9 al secondo, 7 al terzo e poi un punto in meno a scalare sino al nono classificato. 14.56 Saranno 11 i giri da percorrere in questa. 14.55 La classifica del Mondiale: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 94 2. Marco Bezzecchi (Ducati) 93 3. Brad Binder (KTM) 81 4. Jorge Martin (Ducati) 80 5. ...