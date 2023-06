LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Bagnaia batte Bezzecchi | doppietta italiana Ordine d’arrivo Sprint Race

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL MONDIALELA CRONACA DELLALA GRIGLIA DI PARTENZA COSA E’ SUCCESSO TRAE MARQUEZ 15.35 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di pomeriggio/sera. Un saluto sportivo. 15.33 La classifica aggiornata del Mondiale: 1. Francesco(Ducati) 106 2. Marco(Ducati) 102 3. Jorge Martin (Ducati) 87 4. Brad Binder (KTM) 81 5. Johann Zarco (Ducati) 72 6. Luca Marini (Ducati) 59 7. Jack Miller (KTM) 53 8. Maverick Vinales (Aprilia) 49 9. Fabio Quartararo (Yamaha) 49 10. Alex Rins (Honda) 47 11. Aleix Espargarò ...

La top10 della classifica mondiale: 1 Francesco Bagnaia Ducati 94 2 Marco Bezzecchi Ducati 93 3 Brad Binder KTM 81 4 Jorge Martin Ducati 80 5 Johann Zarco Ducati 66 6 Luca Marini Ducati 54 7 ...Al Mugello , invece, corre la, che dopo le qualifiche tornerà in pista per la Sprint delle 14.55su Sky Sporte anche in streaming su skysport.it e la nostra pagina You Tube ..., qualifiche Mugello: la diretta Puoi rivivere le qualifiche del Gran Premio d'Italia attraverso il nostro. Il programma Latorna in pista già oggi pomeriggio. Alle 15 ci sarà ...

MotoGP, risultati gara sprint del GP Italia al Mugello: vince Bagnaia, 2° Bezzecchi Sky Sport

MotoGP Gp Italia Mugello Sprint Race - Il pole-man Pecco Bagnaia si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio d'Italia, disputata sullo splendido tracciato del Mugello, sesto round della MotoGP 202 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la Sprint Race del GP d'Italia - La cronaca delle P1 - La cronaca delle P2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del GP d'I ...