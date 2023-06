LIVE Italia-Cuba 3-1 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | arriva il primo successo per gli azzurri!

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18la prima vittoria per l’! 24-18 Pallonetto spinto a due mani di Rinaldi, ci sono sei match-point per l’! 23-18 Diagonale profonda di Gutierrez. 23-17 Sanguinetti torna a marcare punti. 22-17 Lungo il servizio di Mosca. 22-16 Rinaldi trova le mani del muro su palla complessa. 21-16 Colpo profondo di Romanò, manteniamo il vantaggio. 20-16 Lopez continua a macinare punti. 20-15 Parallela imprendibile di Romanò. 19-15tempo spinto di Masso. 19-14 Lunga la battuta di Concepcion. 18-14 Muro di Lopez su Bottolo. 18-13 Diagonale stretta piazzata di Bottolo. 17-13 Ancora una gran pipe di Lopez. 17-12 Out il servizio di Thondike. 16-12 Pipe vincente di Lopez. 16-11 Romanò approfitta di una palla a filo rete! 15-11 Romanò ...

Compresa quella contro la Fiorentina in finale di Coppa, secondo trofeo stagionale dopo la ... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Manchester ......giusto la serie che potrebbe portare l'Olimpia a confermare il proprio titolo di Campione d'... RIVIVI ILDI GARA - 1 SU SPORTFACE Il tabellino EA7 Emporio Armani Milano : Napier 22, Shields ...Ricordiamo che il Sorrento ha é arrivato primo nel girone 3 della poule scudetto battendo il Catania (0 - 2) e il Brindisi al Campo(3 - 0). Il Sestri Levante, invece, ha vinto il girone D ...

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini sognano la finale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 Arriva la prima vittoria per l'Italia! 24-18 Pallonetto spinto a due mani di Rinaldi, ci sono sei match-point per l'Italia! 23-18 Diagonale profonda di ...23.00 - Una beffa incredibile per la Fiorentina Primavera, che dopo una partita senza occasioni create e concesse prende gol praticamente all'ultimo secondo dei supplementari. La ...