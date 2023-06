LIVE Inter-Manchester City 0-1 | Finale Champions League in DIRETTA | Rodri regala la Coppa agli inglesi | rimpianti per le occasioni sbagliate

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:06 Arriva purtroppo la terzaEuropea della stagione persa da una squadra italiana: dopo la sconfitta di Roma e Fiorentina contro Siviglia e West Ham; stasera è l’a doversi inchinare ad avversari più forti, ma stasera quasi sullo stesso piano. 23:04 Il match winner di questa, monumentale in mezzo al campo e lucidissimo nell’unica occasione sui suoi piedi. 23:02 Partono ora i festeggiamenti del, mentre idell’si fanno sempre più vivi. Una partita inaspettata, sui binari preferiti dell’ma senza purtroppo trovare il varco giusto. Pesa tantissimo anche l’egoismo di Lautaro sullo 0-0, quando invece di servire i compagni a ...

Allo stadio Ataturk, il match valido per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. ISTANBUL (TURCHIA) - A 13 anni dal trionfo dell'Inter di Mourinho quella di Simone Inzaghi sogna una nuova impresa allo stadio Ataturk di Istanbul, dove oggi (sabato 10 giugno, ore 21) sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League.

MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 95' - Corner per l'Inter, Marciniak fa battere. Ammonito Inzaghi. 94' - Punizione di Onana, Ederson esce e ...MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 90' - Tiro strozzato di Lukaku, pallone ampiamente fuori. 89' - Lukaku centra Ederson! Bellanova mette in mezzo, ...