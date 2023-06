LIVE Inter-Manchester City 0-1 | Finale Champions League in DIRETTA | Rodri regala la Coppa a Guardiola | tanti rimpianti per i nerazzurri

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:07 La nostradisi chiude qui. Grazie mille per averci seguito, rimanete con noi per tutte le analisi, le pagelle e gli highlights. Buonanotte agli amici di OA Sport! 23:06 Arriva purtroppo la terzaEuropea della stagione persa da una squadra italiana: dopo la sconfitta di Roma e Fiorentina contro Siviglia e West Ham; stasera è l’a doversi inchinare ad avversari più forti, ma stasera quasi sullo stesso piano. 23:04 Il match winner di questa, monumentale in mezzo al campo e lucidissimo nell’unica occasione sui suoi piedi. 23:02 Partono ora i festeggiamenti del, mentre i ...

ISTANBUL (TURCHIA) - A 13 anni dal trionfo dell'di Mourinho quella di Simone Inzaghi sogna una nuova impresa allo stadio Ataturk di Istanbul , dove oggi (sabato 10 giugno, ore 21) sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di ...Allo stadio Ataturk, il match valido per la finale di Champions League tra Manchester City e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ataturk, Manchester City esi affrontano nel match valido per la finale della Champions League ...Per l'invece è l'11ª finale di una grande competizione europea, tra le squadre italiane solo Juventus (16) e Milan (14) ne contano di più. La sua ultima finale europea risale all'Europa ...

LIVE Manchester City-Inter 1-0: Rodri. Poi traversa di Dimarco e Lukaku gli nega il tap in. Foden vicino al raddoppio ... Calciomercato.com

