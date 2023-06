LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si inizia a fare sul serio Quattro uomini al comando | 90 km all’arrivo

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Ricordiamo chi sono i corridori al: Anthony Perez (Cofidis), Remi Cavagna (Soudal – Quick Step), Madis Mihkels (Intermarché – Circus – Wanty) e Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Questihanno 1’45” di vantaggio su Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team), Reuben Thompson (Groupama – FDJ) e Matteo Vercher (TotalEnergies), 4? su Pierre Latour (TotalEnergies) e 4’55” sul gruppo. 12.00 Tra i corridori in testa alla corsa nessuno preoccupa per la classifica generale. Quello meglio piazzato è Anthony Perez, che prima della partenza odierna aveva un ritardo di 26’14” dal leader Jonas Vingegaard. 11.57 Al’andatura in testa al gruppo ci sono adesso glidella Jumbo-Visma. 11.55 Mathieu ...

...con Camper in viaggio (alle 12) condotto da Tinto e Roberta Morise che viaggeranno inper l'... curiosità e tanta musica. Articoli più letti Damiano dei Måneskin, Giorgia Soleri e Annalisa che ......e Chiara all'Apple Store di via del Corso a Roma per un talk con l'attore Paolo Camilli e una... eravamo in pochi, ed è bello vedere come oggi ci sia un'adesione incredibile inper il mondo ...10.15 - Primi tempi sul: in vetta c'è Bezzecchi (Ducati VR46, SS) in 1'47.118, poi Zarco (Ducati Prima Pramac, SS) e Fabio Quartararo (Yamaha, MS). Caduta per Raul Fernandez (Aprilia RNF) in ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c'è la Croix de Fer, Ciccone sogna l'impresa OA Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima e penultima frazione del Giro del Delfinato 2023, tradizionale corsa a tappe che si s ...