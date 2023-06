(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella settima e penultima frazione deldel, tradizionale corsa a tappe che si svolge ogni anno nel sud-est della Francia in preparazione all’appuntamento più prestigioso dell’estate, il Tour de France.decisamente impegnativa quella di: si parte a Porte-de-Savoie, e dopo 50 km di pianura, i corridori dovranno affrontare il Col de la Madeleine (24.8 km al 6.1%), GPM di massima categoria e prima delle tre salite di giornata. Poi si riscende a valle e, al chilometro 110, inizia la secondadal più alto coefficiente di difficoltà , il Col du Mollard (18.3 km al 5.7%). Terminata anche ...

Che proprio nello stesso stadio, da sfavoritissimo, riuscì a rimontare tre gol al Milan neldi ... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Manchester ...Sarà un'estate fitta di appuntamenti per la Consoli che sarà inper l'Italia con il suo doppio tour che nei prossimi mesi: ilfeat Marina Rei che l'ha portata a Napoli e il concerto in trio ...Chiude per ora ilMassimo Ranieri con il concerto di venerdì 8 settembre. Tutti nomi che non ...inoltre firmato una convenzione per cui dal prossimo anno chi parteciperà allo Sferisterio...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, Ciccone per il colpaccio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima e penultima frazione del Giro del Delfinato 2023, tradizionale corsa a tappe che si s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro del Delfinato. A domani per potervi raccontare anche la settima e penultima frazione, con l'arr ...