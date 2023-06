LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | valzer dei pit stop | Ferrari rientrano in ottava e nona posizione

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Non piove più, ma la pista rimane bagnata in qualche settore: gara che resta piuttosto anonima dietro alla safety car. 20.00 E’ finito nella sabbia in precedenza Jean-Eric Vergne e la Peugeot TE #93 sarà costretta probabilmente ad alzare bandiera bianca. 19.57 La vettura tra le prime in gara ad aver fatto meno soste è la Porsche 963 guidata ora da Nicholas Tandy. 19.54 Tutti in fila, poco spettacolo: finora di gara vera se n’è vista pochissima dall’inizio di questa 24 ore di Le. 19.51 Si ferma la Peugeot TE #93 e Jean-Eric Vergne non riesce a rimetterla in moto. 19.49 Antonio Fuoco si è fermato e ha lasciato spazio a Miguel Molina. 19.47dei pitin questa fase, Molina e Giovinazzirispettivamente in settima e ...