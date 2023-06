LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | pit stop per le Toyota | la Ferrari #50 si prende la testa della gara

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.23 In difficoltà Calado#51 in questo secondo stint. 17.21 Ecco la classifica al momento: 1 50 RUN Hypercar HAF CORSE NIELSEN Nicklas 2 3 RUN Hypercar H CADILLAC RACING BOURDAIS Sébastien 3 8 RUN Hypercar HGAZOO RACING BUEMI Sébastien 4 51 RUN Hypercar HAF CORSE CALADO James 5 2 RUN Hypercar H CADILLAC RACING BAMBER Earl 6 75 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT NASR Felipe 7 6 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT VANTHOOR Laurens 8 7 RUN Hypercar HGAZOO RACING CONWAY Mike 9 5 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT CHRISTENSEN Michael 10 38 RUN Hypercar H HERTZ TEAM JOTA DA COSTA Antonio Felix 17.19 Manca al Pitla Cadillac #3 di Bourdais. 17.18 PIT ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 PIT STOP per il leader della gara la Toyota #8 di Buemi. 17.12 Nielsen con la Ferrari #50 undicesima al momento supera quindi la Toyota #7 di Conway. 17 ...Tutti gli aggiornamenti in diretta dalla 24 Ore di Le Mans, la gara di durata più importante del mondo che quest'anno festeggia il centenario ...