LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari terza e quarta dopo il pit stop | Peugeot #94 davanti

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.08 Trovano semaforo rosso le dueall’uscita dai box! Adesso Fuoco e Giovinazzi sono rispettivamente terzo e quarto. 19.06 BOX! Box per le due: pitper entrambe, si montano le gomme da bagnato. 19.05 E’ uscito il sole nel tratto percorso ora dalle due, si prosegue sotto il regime di safety car. 19.04non si sono fermate a montare le gomme rain: #50 e #51 al comando con un vantaggio di 1’30” sulla#94 di Gustavo Menezes che è. 19.02 Tra i coinvolti negli incidenti all’arrivo della pioggia c’è anche il nostro Riccardo Pera che con la Porsche era al comando della classe GTE. 19.00 Qualcuno ai box decide di montare gomma intermedia: un grande ...

Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24su 24. Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. ...Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24su 24. Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. ...10 giu 11:05 Kiev: "A Bakhmut riconquistati 1.400 metri in 24" Le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in diverse zone della direzione di Bakhmut nelle ultime 24. Lo ha reso noto Serhiy ...

Live ore 17 - Videogiornale - ANSA.it Agenzia ANSA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 PIT STOP per il leader della gara la Toyota #8 di Buemi. 17.12 Nielsen con la Ferrari #50 undicesima al momento supera quindi la Toyota #7 di Conway. 17 ...Manchester City Inter streaming e diretta tv: dove vedere la finale della Uefa Champions League in programma stasera, 10 giugno 2023 ...