LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari seconda! Molina insegue la Heartz Team Yota di Ye

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:43 Intanto esce qualche raggio di Golden Hour sul tracciato di Le. Il cielo sembra aprirsi. 20:41 Sosta per la Porsche #6 20:40 La Jota intanto è al comando anche in LMP2: al momento Rasmussen alla guida della #28 conduce la gara con un vantaggio di +10.22 sul secondo inseguitore Nato Normann sulla #80 Af Course 20:38 Bandiera gialla, Slow Zone nel settore 6 20:36 Intanto spinge Ye che allunga su. Adesso il gap è di +13.040 20:35 Eccolo il sorpasso di Giovinazzi!! Il pilota dellasorpassa Cameron approfittando di una sbavatura del rivale. Adesso le rosse occupano la seconda e la terza posizione. 20:33 Giovinazzi ci prova!!!! Ilsta attacca la Porsche di Cameron ma deve fermarsi ai ridossi della Slow Zone 20:32 ...