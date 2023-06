LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari prima e seconda | entra ai box la Porsche#75

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:23 Slow Zone in zona 3 21:21 Uno sguardo ai tempi: la#50 di Molina ha un vantaggio di 1.275 rispetto alla #51 di Giovinazzi. La Peugeot#94 di Duval è al momento a +21.805 21:19 Team radio a Molina: “Hai consumato troppo carburante nel giro precedente, devi alzare il piede dall’acceleratore qualche metrodella staccata” 21:16 Riproprio la Porsche #75 di Tendy, a secco. Leadesso sono al comando,(#50) e(#51). 21:15 Le#51 e #50 risalgono allae alla terza posizione. Al comando c’è sempre la Porsche #75 di Nicholas Tandy 21:14 ATTENZIONE, si fermanombe le Toyota. Risale la ...

... la 24che si preannuncia entusiasmante scatterà alle16.00 e vedrà davanti a tutti le due ...ricordiamo la diretta integrale in Italia a cura di Eurosport e gli on - board delle rosse in...Si tiene oggi, giovedì 8 giugno 2023, alle15:30 - presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in via del Seminario 76 - il convegno "Dall'emergenza all'alleanza educativa. Liberare l'energia dei giovani italiani da trappole, ...19.10 - Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini parla a poco meno di duedalla finale di Champions tra Manchester City e Inter: 'Il calcio è lo sport che regala più sorprese...'. ( LEGGI ...

Live ore 17 - Videogiornale - ANSA.it Agenzia ANSA

La notte che sembrava non dovesse arrivare più è finalmente giunta. La notte del grande sogno, quella che nessuno, nemmeno il più coraggioso o visionario dei tifosi, avrebbe ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 PIT STOP per il leader della gara la Toyota #8 di Buemi. 17.12 Nielsen con la Ferrari #50 undicesima al momento supera quindi la Toyota #7 di Conway. 17 ...