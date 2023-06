Litigare nelle piccole aziende fa bene | dobbiamo essere realisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) La cultura della piccola impresa avanza, anche se a piccoli passi e avversata istituzionalmente. Si fa strada con un movimento che premia più la costanza che la velocità. Ma questo è positivo perché i fuochi di paglia non servono a nessuno. Un esempio? Un mio cliente ha utilizzato il termine “capitale umano” nel breve messaggio rivolto ai suoi dipendenti in occasione del 30° anniversario della fondazione dell’azienda, ribadendo che “i contrasti rafforzano i confronti e stimolano la crescita”. Mi sono meravigliato al punto da pensare diuna comparsa in Volevo solo dormirle addosso, un film del 2004 diretto da Eugenio Cappuccio e tratto dall’omonimo romanzo di Massimo Lolli, in cui uno straordinario Giorgio Pasotti interpreta un manager trentenne (Marco Pressi) che accetta una difficile sfida professionale ed umana: licenziare in tempi brevissimi 25 dipendenti ...