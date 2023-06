L’Italia dell’onorevole Trombetta

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 giugno 2023) La settimana che si è chiusa ieri è stata tutt’altro che avara di fatti sgradevoli, dal poco al fin troppo. Per potere avere una panoramica più dettagliata di quanto è accaduto, si può spaziare con la mente dal disastro conseguente alla distruzione per mano russa della diga in Ucraina, ai fatti di sangue nel Kosovo e via elencando. Si giunge così a venerdì quando in Francia poco è mancato che un individuo che non merita nemmeno di essere citato per nome, non commettesse una vera e propria strage degli innocenti, l’ennesima violenza sui bambini. Con il proposito di tentare di evitare che anche solo uno degli esseri umani, nel Paese come altrove, inizi a pensare che il mondo intero o quantomeno buona parte di esso sia finito con la testa nel sacco e difficilmente riuscirà a tirarla fuori, si può fare qualcosa di meglio e meno dannoso del ricorso al gas esilarante o protossido di azoto, ...