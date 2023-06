L'Inter vince la finale di Champions League se...

Leggi su panorama

(Di sabato 10 giugno 2023) Ci sarà una ragione per cui i bookmakers di tutto il mondo offrono la vittoria del Manchester City nelladi Istanbul al prezzo di una pizza e quella dell'vale (varrebbe) come un terno al lotto. Per intenderci: se Guardiola alza la coppa, per avere qualche soddisfazione dalla propria bolletta bisogna impegnare un mutuo mentre se tocca a Inzaghi basta un cifra normale per pagarsi le vacanze di questa estate. La ragione c'è ed è che non esiste un motivo oggettivo e analitico per cui chiunque possa affermare che l'entra nelladi Istanbul con il favore del pronostico o giù di lì. Tutto spinge verso il Manchester City e questa è, forse, la prima ragione per provare a dubitare in ungià scritto. Senza esagerare, ma la storia ...