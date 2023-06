L' inter di Massimo Moratti

... non si hanno certezze, ma ci siamo giocati le nostre carte ale lo faremo anche in finale'. FINALE- 'Purtroppo ancora non sappiamo se potremo guardarla, speriamo di sì ma ancora non c'...Il Monza ha fatto la voce grossa neltorneo, conquistando con ampio margine la salvezza e ... Juventus ein primis che da diversi mesi hanno aperto il file sull'esterno verdeoro, ...... alla vigilia della finale di Champions contro l'. Lui, come i suoi compagni, insegue da tempo ... Penso che lavoriamo durissimo per giocare al, abbiamo vinto tante partite e tanti trofei in ...

LIVE Inter, Inzaghi: "Dovremo limitare al massimo gli errori" Sportitalia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Manchester City, Finale dell'edizione 2022-23 della Champions League. Tredici anni dopo i n ...Edizione digitale · Lautaro confronta le finali di UEFA Champions League e Coppa del Mondo · Dias accetta la pressione: "Ci fa correre più velocemente". · L'ultimo allenamento del Manchester City ...