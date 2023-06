L’imperfetto Italiano Se vuoi imparare a vincere | prima devi perdere

(Di sabato 10 giugno 2023) Non confondiamo l’imperfezione con l’errore. Sono due lati opposti, lontani come la terra dalla luna.

...le carte in tavola per famiglie e imprese e con un mix... Intanto, continua'analisi, si allarga sempre di più la forbice ...a erodere le riserve accumulate dal sistema produttivo(...Report Fabi'aumento del costo del denaro e la corsa sfrenata ...a erodere le riserve accumulate dal sistema produttivoIl ...le carte in tavola per famiglie e imprese e con un mix...Scrittore e sceneggiatore(n. Caserta 1964). Laureato in ... finalista al Premio Italo Calvino), Il tempo(2000), ... Il tempo(2000),'Italia spensierata (2007), Momenti ...