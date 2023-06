Le sfide dell'exDe Blasio diYork per poter arrivare all'obiettivo di un affitto controllato e per limitare il numero di appartamenti gestiti da un solo cittadino Continua a leggere su Tg. La7.it - Le ...La7.it - Le sfide delDe Blasio per poter arrivare all'obiettivo di un affitto controllato e per limitare il numero di appartamenti gestiti da un solo cittadino...Camporeale già assessore all'Urbanistica nella mia passata amministrazione e ora Vicee ...entry Sabrina Franco laureata in economia internazionale e specializzata in risorse umane, ...

L'ex sindaco di New York al tg la7: anche qui affitti sempre più cari! TGLA7

Le sfide dell'ex sindaco De Blasio di New York per poter arrivare all'obiettivo di un affitto controllato e per limitare il numero di appartamenti gestiti da un solo cittadino ...Le sfide del sindaco De Blasio per poter arrivare all'obiettivo di un affitto controllato e per limitare il numero di appartamenti gestiti da un solo cittadino ...