L’Europa vuole una maxi tassa sulla benzina che rischia di stendere gli automobilisti!

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 10 giugno 2023) Il dubbio sorge spontaneo.impoverire i suoi abitanti? Che senso ha un’Unione Europea che impone leggi e leggine che alla fine significano impoverire gli europei e quindi gli italiani? Gli “attacchi” principali, in nome di una cultura ecologista oltranzista, sono indirizzati alle case e alle auto degli europei! La prossima stangata è la normativa Euro 7 con i maggiori costi che porta al prezzo delle auto. Ma non basta. La “cara” Europagli automobilisti” con una nuovache per gli italiani e la nostra economica si tradurrebbe in un ko micidiale. Stiamo parlando della nuova direttiva europea 2023/959 del Parlamento e del Consiglio del 10 maggio 2023 che introduce una riforma del sistema Ets (Emission Trading System) che ...