Leonardo DiCaprio | tappa a Caserta con i genitori e pizza

La star hollywoodiana, in Italia con i genitori, fa tappa a Caserta, dove ha visitato la Reggia. Sosta, poi, alla nota pizzeria I Masanielli di Sasà Martucci, dove ha gustato una creazione del noto ..., in Italia con i genitori, fa tappa in Campania e si dedica ad un tour culturale. Prima fa sosta a Caserta, dove ha visitato la Reggia. Si ferma, poi, alla nota pizzeria I ...... è proprio il pizzaiolo casertano Sasà Martucci, titolare de I Masanielli che dopo aver nutrito Di Caprio scrive un post: 'Ancora non ci credo, ma ho avuto il piacere di accogliere...

Leonardo DiCaprio, in Italia con i genitori, ha fatto tappa a Caserta, dove ha visitato la Reggia. Sosta gastronomica, poi, alla nota pizzeria “I Masanielli” ...Il divo di Hollywood ha visitato la Reggia e poi si è fermato a mangiare nella nota pizzeria I Masanielli. I suoi bisnonni erano originari di Aife, una cittadina in provincia ...