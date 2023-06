Legame transatlantico | Tunisia | commercio e I dossier di Tajani negli Usa

(Di sabato 10 giugno 2023) Recentemente Meloni ha spiegato in un'intervista al quotidiano Il Messaggero che "è ancora presto per dire quale sarà l'esito della nostra valutazione" ma "si possono avere buone relazioni, anche ...

Sarà questa l'occasione per ribadire l'importanza strategica delche da oltre 70 anni è la stella polare dell'azione esterna del nostro Paese e sottolineare il forte ...Sarà questa, spiega la Farnesina, l'occasione per ribadire l'importanza strategica delche da oltre 70 anni è la stella polare dell'azione esterna del nostro Paese e ...La bilaterale con Blinken, che ha invitato Tajani nella capitale americana, sarà l'occasione per sottolineare l'importanza strategica delche da oltre 70 anni rappresenta la ...

Legame transatlantico, Tunisia, commercio e... I dossier di Tajani ... Formiche.net

Viaggio in Usa per Antonio Tajani. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri si recherà da domani, 11 giugno, sino a ...Il ministro degli Esteri sarà da domenica a mercoledì in missione ufficiale. Incontrerà l’omologo Blinken, Georgieva (Fondo monetario internazionale), la rappresentante commerciale Tai e i leader del ...