Anche in questo caso,'ingrediente base è la voglia di divertirsi e di vivere appieno Savigliano, ...saviglianesi non debbano guardare al circondario per trovare proposte di svago " gli fail ...LABORATORI E CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I Dal 19 giugno e per tutta'estate saranno attivi i centri ... in programma per domenica 18 giugno il workshopcollage La Tomaia , dalle ore 16:30 alle ore ......le opere appartenenti alle tematiche molto attuali dell'- ...spazio sito all'interno del Palácio da antica Bolsa Oficial de...'ingresso costa 10R$ tutti i giorni tranne il sabato, giorno ...

L'Eco café: si accendono i motori di «Treviva» L'Eco di Bergamo