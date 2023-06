Le cellule con le mie iniziali

(Di sabato 10 giugno 2023) «I miei colleghi si occupavano di realizzare pelle o cartilagine artificiali, al massimo qualche frammento d’osso, da utilizzare come pezzi di ricambio per parti mancanti; io, invece, anziché un lembo di pelle o un cubetto di cartilagine avrei dovuto ricreare un tumore. E perché mai dovremmo ricreare un tumore, mi ero chiesta quando mi era stato presentato il progetto. Non ce ne sono già abbastanza, in giro?»

... oppure in una forma proliferativa,un numero elevato di globuli bianchi. L'unica possibilità di cura è il trapianto distaminali da un donatore sano. Un trattamento che però in molti ...Queste proprietà sono state confermate dalla moderna ricerca scientifica anchestudi clinici ... in quanto contiene naturalmente tutti i nutrienti più importanti di cui le nostrehanno ......per effettuare particolari analisi lipidomiche (dei grassi) delle. Il test, un prelievo del sangue " brevettato da Lipinutragen e che presto entrerà a far parte del Longevity check - up...

Tumore polmonare non a piccole cellule metastatico, terapia con ... PharmaStar

Presto il carcinoma mammario triplo negativo potrebbe essere sconfitto con una nuova combinazione di immunoterapie ...La coppia aveva trovato un telefono nella stazione Porta Susa di Torino. Hanno chiesto 50 euro al proprietario per la restituzione ma sono stati fermati dagli agenti ...