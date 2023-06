Lavoro | Csc | in 20 anni salari reali in manifatturiero +24 | 3%**

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 giugno 2023) Roma, 10 giu.-(Adnkronos) – Tra il 2000 e il 2020 nelitaliano isono cresciuti del 24,3%, pressoché in linea con la variazione cumulata della produttività del lavoro (22,6%). Lo sottolinea una analisi del Centro Studi Confidustria che segnala come la crescita deiè stata simile a quella registrata in Francia e superiore a quella di Germania e Spagna. Tuttavia – ricorda il Csc – “in questi paesi la produttività del lavoro è cresciuta ben più che in Italia (il doppio in Germania). Ciò implica una netta perdita di competitività per il nostro”. L’Italia tra il 2000 e il 2020 ha perso rispetto alla Germania 26,4 punti di competitività misurata in termini di CLUP (Costo del Lavoro per Unità di Prodotto), 26,8 rispetto alla media ...