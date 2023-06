Laura Pausini | la D' Eusanio vuota il sacco | Mi ha chiesto un milione | poi

(Di sabato 10 giugno 2023) Alda D'non farà mai più un reality, dopo essere stata squalificata al Grande Fratello Vip per un caso che le ha creato molti problemi. La conduttrice televisiva fu fatta sparire nel nulla per aver sollevato un polverone, riportando alcune dicerie (rivelatesi del tutto infondate) su. Nella casa più spiata d'Italia la D'affermò che il marito della cantante “pare che la crocchi di botte”. Apriti cielo: laovviamente la querelò. “All'inizio mi avevaundi euro - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a La Repubblica - però mi sono tanto scusata e non lo ridirei”. Di certo dopo quella terribile esperienza la conduttrice ha chiuso con i reality: “Preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il ...

Alda D'Eusanio è nata nel 1950 a Tollo, piccolo paese dell'Abruzzo. Romana d'adozione, ha avuto una lunga carriera in Rai da giornalista del Tg2 e da presentatrice di alcuni programmi di successo.

In una lunga intervista a La Repubblica, Alda D'Eusanio si è raccontata sotto molti aspetti. Tra questi, la squalifica al GF Vip.