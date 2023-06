L'intervento delle forze speciali della Marina italiana , il Battaglione San Marco e gli incursori del Comsubin , con due elicotteri, hanno risolto il tentato sequestro della nave turca in poco tempo.Corsa contro il tempo La missione è partita'aeroporto militare di Ciampino, da cui è decollato il Falcon 50 del 31esimo Stormo. Dopo l', intorno alle 14, il velivolo ha imbarcato i due piccoli pazienti, di cui uno trasportato in ...Dunque, parliamo di un velivolo elettrico a decollo edverticale che sarà utilizzato ... MIDNIGHT Secondo quanto raccontato in passato'azienda, l'eVTOL dispone di un'autonomia di 100 ...

L'atterraggio dall'elicottero e il blitz: il video delle forze speciali in azione TGLA7

Precedentemente, l’area di atterraggio era situata sul campo di San Bernardo, dove attualmente sono in corso degli interventi di riqualificazione del manto. I lavori della nuova piazzola in località ...È presente in località Colletto. Il comune aveva spostato la zona visti gli interventi di restyling del campo a San Bernardo ...