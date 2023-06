Lascio Manfredonia dopo aver risanato l’azienda di rifiuti Più che l’omertà | ho sofferto i pregiudizi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Si è appena concluso il mio incarico di Amministratore Unico di ASE S.p.A., la società dei servizi di igiene urbana dei comuni die Vieste nel Gargano. Ne avevo parlato qui. Nel 2020 venivo chiamato dalla Commissione che reggeva il Comune diin seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Nel 2019era citata nella relazione d’accesso come “avente una elevata presenza di soggetti controindicati…” cioè di malavitosi. Ricordo queste parole emblematiche: “La partecipata comunale era stata negli anni infarcita di una congerie di soggetti con precedenti di polizia, in alcuni casi riconducibili, per legami famigliari e personali a soggetti della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso. I precedenti riscontrati a carico di dipendenti o dei loro prossimi congiunti anche per reati ...