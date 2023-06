L’ambasciatore del Kirghizistan in visita nel Sannio | “In Ucraina guerra fratricida”

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Conflitto tra Russia e? Siamo dispiaciuti perché è unafra due Paesi fratelli”. Cosìdel Kirghizistan in Italia, Taalalay Bazarbaev, giunto ina Campoli del Monte Taburno (in provincia di Benevento) su invito del sindaco Tommaso Nicola Grasso, ha risposto ai giornalisti. Evidenziando che l’Ambasciata del Kirghizistan in Italia è aperta da soli due anni, il diplomatico ha aggiunto: “L’incontro di oggi intende rafforzare gli scambi culturali ed economici tra il nostro Paese e l’Italia”.Taalalay Bazarbaev ha avuto infatti anche una serie di incontri, tra cui quello con gli imprenditori agricoli ed i vertici della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia). Entusiasta si è detto il sindaco Grasso della presenza ...

