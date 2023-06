L’allarme francese | le forze speciali | il protocollo | tutta la storia della nave cargo turca sequestrata dai migranti

Leggi su open.online

(Di sabato 10 giugno 2023) I 15 immigrati clandestini trovati a bordoGalata Seawaysdaisono stati sbarcati e condotti in questura a Napoli. Ad agire gli agentiSquadra Mobile e i finanzieri del GicoGuardia di Finanza. Ora bisognerà fare luce sull’accaduto. A coordinare le indagini il sostituto procuratore di Napoli Enrica Parascandolo. Al momento non risulta che sia stato adottato un provvedimento nei confronti dei fermati. A bordo gli investigatori hanno trovato due coltelli e un taglierino. Dovrebbero essere quelli utilizzati per minacciare l’equipaggio. La polizia è riuscita a scoprire dove gli immigrati si erano nascosti grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza...