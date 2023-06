L’agrivoltaico protegge i raccolti dalla siccità | ma può rivelarsi un’arma a doppio taglio

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 giugno 2023) A fine maggio la società energetica francese Engie ha inaugurato il più grande parco agrivoltaico d’Italia: si trova vicino Trapani e possiede una capacità di sessantasei megawatt. La maggior parte dell’energia prodotta verrà destinata ad Amazon, che si è impegnata ad alimentare con fonti rinnovabili tutte le sue operazioni italiane entro il 2025; il resto sarà immesso nella rete elettrica. Le due aziende si sono già messe d’accordo per un secondo impianto agrivoltaico in Sicilia, da trentotto megawatt, la cui apertura è prevista entro quest’anno.è una tecnologia relativamente nuova e molto interessante. L’installazione di pannelli solari sulle terre agricole permette infatti di ridurre il consumo di suolo – uno dei principali argomenti a sfavore delle fonti rinnovabili – sfruttando la stessa area sia per la generazione energetica che per la ...