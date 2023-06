“Labbra a papera potenzialmente pericolose anche nel tempo Ci sono due vip invecchiati bene | credo senza far nulla Ecco chi sono” Parla l’esperto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) “Il ritocco ben fatto non si vede”. La filosofia di Giulio Borbon, medico di chirurgia estetica e rigenerativa di Milano, è in controtendenza. Si basa sull’esaltazione della naturale bellezzanella fase della maturità. Espressione, unicità, armonia. Tutto il contrario rispetto a ciò che si vede in giro.a canotto, fronti spianate come piste di pattinaggio, zigomi tondi come polpette, décolleté che sembrano non soggiacere alla forza di gravità: e che dire di quelle espressioni da statue di cera che congelanole rughe naturali del sorriso? Stai sorridendo davvero o mi stai prendendo in giro? Il ricorso eccessivo alla chirurgia e medicina estetica ha prodotto nelun bestiario quanto mai rappresentativo di una standardizzazione del canone di bellezza verso modelli artificiali avulsi dalla realtà. ...