La triste fine di Skriniar | da capitano a panchinaro prima dell’addio all’Inter per il Psg Rmc Sport

(Di sabato 10 giugno 2023) Milan, dae anche nell’indifferenza generale. Il tutto ad una partita dall’addioper il passaggio al Psg, la finale di Champions League di stasera tra i nerazzurri e il Manchester City. Rmcne scrive. “Questo sabato sera, pocodelle 21, quando a Istanbul risuonerà per l’ultima volta l’aria della Champions League, Milansarà necessariamente diviso tra diversi sentimenti. Da un lato la gioia di vedere la sua squadra confrontarsi in finale con il Manchester City di Pep Guardiola, mentre alcuni osservatori immaginavano qualche meseche l’Inter non uscisse viva da un girone dove c’erano Barcellona e Bayern Monaco. Ma per il difensore slovacco questo sentimento di orgoglio potrebbe essere ...

Ancora scottato dalladella sua storia con Diletta Leotta, ha usato parole dure contro il ... che si è pure dettaper come sia finito il rapporto con Yaman, non ritenendosi molto contenta ...Tempo di feste dianno, di arrivederci e foto ricordo, ma è anche tempo di bilanci di un anno di scuola ... indipendentemente da famiglie più o meno disfunzionali , inaumento".'È- commenta - dover constatare che alegislatura la Regione a trazione centrodestra sia così in ritardo su un tema così importante. Parliamo di migliaia e migliaia di cittadini ...

Il paese dove non puoi essere triste esiste e si chiama Borgo Croce ReggioToday

Sassari. “La paventata chiusura delle Ginestre sta per diventare una tristissima realtà. Per la compagnia che gestisce la struttura sanitaria di Rizzeddu, potrebbe non esserci nessuna proroga. Nonosta ...Si sono conosciuti alla fine degli anni ’80 a Venezia, durante un convegno sulla pirateria. Maurizio rimase molto colpito da Maria, e la invitò subito a lavorare a Roma, permettendole di debuttare in ...